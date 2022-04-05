«Вяльбе начала… выделываться». Анфиса Резцова — о недопуске дочери Кристины на лыжный ЧР

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала то, что её дочь, биатлонистка Кристина Резцова не получила допуск на чемпионат России по лыжным гонкам. Ранее глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала, что Резцовой для этого нужно было активировать RUS-код, который стоит «копейки».

«Она [Кристина] бы и в лыжах многих, я думаю, уделала бы. Ход у неё просто вышка. Вяльбе там начала… выделываться.

Из лыж в биатлон? Это невозможно. Я знаю, пожалуй, только Серёжу Чепикова, который переходил из биатлона в лыжи, но там ничего не показал, один раз был, по-моему, третьим. А так там сложно. Но Кристине захотелось бы так попробовать…» — приводит слова Анфисы Резцовой «Комсомольская правда».

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