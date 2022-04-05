Иван Черезов объяснил, почему не может представить Александра Большунова в биатлоне

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказался о возможности перехода трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров заявил, что, «если Большунов захочет (прийти в биатлон), мы дадим ему винтовку».

«Могу ли я представить Большунова в биатлоне? Да нет, конечно (смеётся). Всё время эти разговоры ведутся. Дело не в том, сможет или не сможет. Работы совсем разные. Стрелять — определённый навык, который нарабатывается годами. Дать пробежать можно, но будет сложнее: техника изменится, винтовка будет мешать. Для интереса, конечно, могут попробовать, думаю, вариант шутки», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.