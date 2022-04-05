«Смешно». Драчёв — о словах Майгурова про Большунова в биатлоне
Поделиться
Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, экс-президент СБР Владимир Драчёв высказался о возможности перехода трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.
Ранее нынешний глава СБР Виктор Майгуров заявил, что, «если Большунов захочет (прийти в биатлон), мы дадим ему винтовку».
«Виктор Майгуров занимается лишним пиаром — уже доходит до смешного. Смешно, как и с информацией, что хотят пригласить Бьорндалена. Показывает какую-то свою работу, но слушать его смешно», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что сам Большунов неоднократно заявлял, что не собирается пробовать себя в биатлоне.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:31
-
17:23
-
15:37
-
14:02
-
13:58
-
12:22
-
09:54
-
09:28
-
09:17
-
08:37
-
08:29
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:05
-
21:54
-
18:43
-
18:33
-
16:00
-
15:24
-
10:48
-
09:56
-
08:51
-
08:03
- 3 апреля 2022
-
21:55
-
20:14
-
19:50
-
15:43
-
15:09
-
15:06
-
14:53
Партнерский контент