«Смешно». Драчёв — о словах Майгурова про Большунова в биатлоне

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, экс-президент СБР Владимир Драчёв высказался о возможности перехода трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.

Ранее нынешний глава СБР Виктор Майгуров заявил, что, «если Большунов захочет (прийти в биатлон), мы дадим ему винтовку».

«Виктор Майгуров занимается лишним пиаром — уже доходит до смешного. Смешно, как и с информацией, что хотят пригласить Бьорндалена. Показывает какую-то свою работу, но слушать его смешно», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что сам Большунов неоднократно заявлял, что не собирается пробовать себя в биатлоне.

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