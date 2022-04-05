Губерниев: на месте СБР я бы дал винтовку Овечкину, а не Большунову

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможности перехода трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.
Ранее глава СБР Виктор Майгуров заявил, что, «если Большунов захочет (прийти в биатлон), мы дадим ему винтовку».
«На месте СБР я бы дал винтовку Овечкину, а не Большунову. Он играет сейчас, может защищать честь России в любом виде спорта. И к нему нет никаких нареканий, потому что двойные стандарты. Большунов в биатлоне — это то же самое, что сделать его заместителем генерального прокурора, спикером Госдумы и так далее. Саша на своём месте. А вот то, что надо дать винтовки экспериментальной группе лыжниц, — это да», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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