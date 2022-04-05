«Много печальных случаев». Васильев — об идее пригласить Большунова в биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возможности перехода трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.

«От добра добра обычно не ищут. Уже много было случаев, когда это заканчивалось печально. Яркий пример — Сергей Чепиков, который на взлёте своей карьеры в биатлоне вдруг ушёл в лыжные гонки. И там ничего не показал, потом вернулся в биатлон и начал показывать хорошие результаты.

Не надо забывать, что биатлон — сложный технический вид спорта. Недостаточно только быстро бегать. У нас достаточно было быстрых бегунов, но в итоге не могли попасть никуда из винтовки. У Александра хорошо складывается карьера, ему надо продолжать быть лучшим лыжником на планете Земля», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.