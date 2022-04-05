«Как минимум приедут белорусы». Майгуров — о чемпионате России по летнему биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как реформируют грядущий чемпионат России по летнему биатлону.
Ранее сообщалось, что проведение чемпионата России запланировано в Сочи на базе «Лаура».
«Запланирована матчевая встреча с белорусами летом. Она пройдёт в Минске, в Раубичах. Летний чемпионат России пройдёт в два этапа: первый — в Сочи, второй — в Чайковском. Думаю, что как минимум белорусы туда приедут», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований под своей эгидой российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине, а также приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона. Данные решения были приняты в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
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