Антон Шипулин: Симон Фуркад всегда был красавчиком, который имеет свою позицию

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин оценил позицию Симона Фуркада, выступающего против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«У каждого человека есть своё мнение. Мы видим позицию многих европейских спортсменов, видим обратную сторону в России, на Украине. Сейчас политическая ситуация такая. СМИ в одной стране показывают одну картинку, а в другой стране — совершенно другую. Симон всегда был красавчиком (улыбается), который имеет свою позицию. У него очень много друзей в России, и мы с ним очень хорошо дружили и общались.

Он знает изнутри, наверное, намного больше русских, наш дух, чем его коллеги по цеху из других стран. Он высказал своё мнение, что он за мир, но совершенно правильно отметил: «Почему вы не вспоминаете другие ситуации?», начал показывать другие примеры. Всё чётко, прямо в яблочко, пять из пяти. После этой ситуации мы не переписывались, хотя хотел сначала написать. Потом подумал, что пусть лучше времени побольше пройдёт, потом мы с ним пообщаемся», — приводит слова Шипулина «РИА Новости Спорт».

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