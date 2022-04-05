Антон Шипулин рассказал, что поможет российскому спорту стать сильнее на фоне санкций

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, как нужно действовать спортивным федерациям России в связи с массовыми отстранениями от международных соревнований.

«В любом случае наши спортсмены будут готовиться и выступать дальше. Пока такая ситуация, нужно не надеяться на то, что они будут выступать в следующем международном сезоне, а развивать наши локальные турниры, наш спорт. Из-за этого мы станем сильнее. Конечно, хотелось бы видеть (российских спортсменов) на международной арене, но тут нельзя предсказать, что будет дальше. Мы здесь только в роли наблюдателей. Но мы можем развивать спорт внутри нашей страны», — приводит слова Шипулина «РИА Новости Спорт».

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