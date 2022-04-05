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Встреча российских олимпийцев с членами правительства пройдёт 26 апреля

Встреча российских олимпийцев с членами правительства пройдёт 26 апреля
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что встреча членов правительства Российской Федерации с олимпийцами национальной команды состоится 26 апреля.

«Мы получили официальное письмо, в котором сказано, что встреча олимпийцев с членами правительства Российской Федерации состоится 26 апреля. Карантина не будет», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Майгуров предположил, что во встрече примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Олимпийские игры — 2022 прошли в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены, которые выступали под флагом Олимпийского комитета России, завоевали 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

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