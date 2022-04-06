Российских биатлонисток Бех и Москаленко больше не хотят видеть в сборной Украины

Бывших российских биатлонисток Екатерину Бех и Оксану Москаленко больше не хотят видеть в сборной Украины, за которую они выступали последние годы, сообщает Tribuna.ua. Дело в том, что спортсменки не только уехали в Россию сразу же после начала спецоперации, но и ни разу не поддержали Украину даже публикациями в соцсетях, что сделала, например, ещё одна экс-россиянка Ольга Абрамова.

«В отношении натурализованных спортсменов, что уже не первый год выступают под нашим флагом, но которые от начала военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) никак не показали свою позицию – надеюсь вас больше никогда не увидеть ни на тренировочных сборах, ни на соревнованиях.

Вы уехали в Россию, так там и оставайтесь. А тем спортсменам, которые когда-то были по паспорту россиянами или белорусами, а сейчас стоят с нами бок о бок, помогают и выражают свои взгляды — спасибо», — написал в соцсетях биатлонист Дмитрий Пидручный, которого поддержали многие товарищи по сборной.