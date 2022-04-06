Чемпионка ОИ Анна Богалий призналась, что продала квартиру ради проведения своего турнира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий призналась, что ей пришлось продать свою квартиру в Новосибирске, чтобы найти средства на проведение турнира своего имени. Кубок Анны Богалий, в котором участвуют юные биатлонисты, проводится с 2012 года.
«Продала квартиру? Было и такое. Проект должен жить, и я уверена, что все инвестиции сделаны не напрасно. Да, тот год был непростой, но мы сумели сохранить количество участников, масштаб.
В этом году мы ввели административный сбор. Меня спрашивали: вы, наверное, на всём этом зарабатываете? Но проведение этапа Кубка стоит пять миллионов рублей. Это транспортная логистика, перелёт, проживание, подарки и всё-всё-всё на свете. Те же футболки для участников и тренеров, тысяча штук. И умножаем все расходы на шесть — по количеству этапов», — приводит слова Богалий «Российская газета».
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