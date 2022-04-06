Первый российский биатлонист протестировал тредбан в ОКР. Видео

Александр Поварницын стал первым российским биатлонистом, протестировавшим тредбан, приобретённый Олимпийским комитетом России (ОКР). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

Тредбан — это устройство, работающее по принципу беговой дорожки, предназначено для медико-биологических исследований, оценки физической работоспособности человека.

«Знаменательное событие: Александр Поварницын сегодня стал первым российским биатлонистом, который протестировал знаменитый тредбан в Иноцентре ОКР, который столько обсуждался в наших СМИ. Ждём в ближайшее время и других парней из группы Сергея Башкирова», — написал Аверьянов, прикрепив текст к соответствующим видео.

27-летний Поварницын — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года по летнему биатлону.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».