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Виталий Норицын высказался о возможности вновь возглавить женскую сборную России

Виталий Норицын высказался о возможности вновь возглавить женскую сборную России
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Бывший тренер женской сборной России и нынешний наставник команды Болгарии Виталий Норицын высказался о возможности вновь возглавить команду России. В текущем сезоне Норицын также персонально работал с лидером российской сборной Кристиной Резцовой.

В подкасте «Голос биатлона» комментатор Дмитрий Губерниев попросил Норицына прокомментировать информацию о том, что его рассматривают на пост старшего тренера женской сборной России.

«Пока предметно об этом не разговаривали. Контракт со сборной Болгарии у меня истекает в конце апреля. Потом фриланс.

Соглашусь ли работать со сборной России? Ну, в принципе, у меня контракт заканчивается, здесь основное, что нужно понимать: с любой другой командой практически невозможно на данный момент продолжать работу. Сложности с открытием визы. Это даже первая сложность, которая будет основополагающей», — сказал Норицын.

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