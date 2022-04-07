Анна Богалий: тренер женской сборной России по биатлону — расстрельная должность

Бывшая российская биатлонистка двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о работе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. Несмотря на серьёзную критику, тренерский совет Союза биатлонистов России признал его работу удовлетворительной.



«Вообще, тренер женской сборной по биатлону — это расстрельная должность, у нас была вакансия, но не было наставника, никто не хотел идти. Тренеру можно сказать огромное спасибо, что он пришёл, команда работала. У Шашилова есть определённые наработки, и здесь кто-то работал больше, кто-то меньше, кому-то категорически не подходят его методы. Может быть, имеет смысл сделать две группы, как в мужской команде, другой вопрос, где взять второго тренера и кто мог бы им быть», — цитирует Богалий ТАСС.

Новость по теме Анна Богалий подробно объяснила, почему российские юниоры уступают норвежцам в биатлоне