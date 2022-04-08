Президент СБР ответил на вопрос о возможности возвращения Касперовича в сборную России
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, может ли российский тренер Александр Касперович вернуться в сборную России по биатлону. Ранее Касперович сообщил, что решил уйти с поста главного тренера сборной Болгарии.
«Разговоров с ним не было. Сейчас мы в процессе формирования тренерского штаба на следующий сезон. Посмотрим, будем рассматривать все варианты», — приводит слова Виктора Майгурова «РИА Новости Спорт».
Ранее Александр Касперович был главным тренером сборной России по биатлону. В настоящее время специалист является личным тренером чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова.
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