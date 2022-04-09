Рикко Гросс покинул пост тренера мужской сборной Австрии по биатлону

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс покинул пост тренера мужской сборной Австрии.

Место Гросса займёт норвежский специалист Вегард Битнес. С 2016 по 2019 год Битнес работал в женской сборной Австрии по биатлону, а с 2019 по 2022 год был главным тренером сборной США. Помощником Битнеса станет Людвиг Гредлер.

В женской сборной Австрии по биатлону также произошли изменения. Тренер по стрельбе Геральд Хёниг покинул свою должность. Старший тренер Маркус Фишер в следующем сезоне продолжит тренировать команду.

Отметим, что бывший австрийский биатлонист, четырёхкратный призёр Олимпийских игр Доминик Ландертингер будет консультировать тренеров по поводу планирования тренировок и соревнований.

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