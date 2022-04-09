Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Рикко Гросс покинул пост тренера мужской сборной Австрии по биатлону

Рикко Гросс покинул пост тренера мужской сборной Австрии по биатлону
Комментарии

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс покинул пост тренера мужской сборной Австрии.

Место Гросса займёт норвежский специалист Вегард Битнес. С 2016 по 2019 год Битнес работал в женской сборной Австрии по биатлону, а с 2019 по 2022 год был главным тренером сборной США. Помощником Битнеса станет Людвиг Гредлер.

В женской сборной Австрии по биатлону также произошли изменения. Тренер по стрельбе Геральд Хёниг покинул свою должность. Старший тренер Маркус Фишер в следующем сезоне продолжит тренировать команду.

Отметим, что бывший австрийский биатлонист, четырёхкратный призёр Олимпийских игр Доминик Ландертингер будет консультировать тренеров по поводу планирования тренировок и соревнований.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Александр Касперович решил уйти с поста главного тренера сборной Болгарии по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022