Круглов оценил результаты российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился впечатлениями от выступления российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине (Китай). Он признал, что результаты россиян превзошли ожидания.



«Это было интересно, ярко, волнительно и в какой-то степени даже неожиданно. Делая прогноз на Олимпиаду, руководство СБР рассчитывало на две медали. В каких именно гонках, история умалчивает. Но в итоге у нас серебро и три бронзы. Плюс практически в каждой гонке мы боролись за награды, а в некоторых — останавливались в шаге от подиума.



Выступление Цветкова — вообще отдельная история. Если говорить, максимум ли показала российская команда, то думаю, что нет. Два четвёртых места Макса, выступление в классической мужской эстафете и в смешанной свидетельствуют о том, что мы могли рассчитывать на большее. Но при этом показанный результат, на мой взгляд, также является очень достойным», — цитирует Круглова «RT на русском».

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