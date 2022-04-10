Биатлонист сборной Украины заявил, что лучше давать шанс молодёжи, чем приглашать россиян

Биатлонист сборной Украины Тарас Лесюк заявил, что в национальной команде лучше давать шанс украинской молодёжи, чем спортсменам из России.

Ранее стало известно, что на Украине не ждут возвращения в команду биатлонисток Екатерины Бех и Оксаны Москаленко, которые, как и ещё одна экс-россиянка Ольга Абрамова, уехали в Россию сразу же после начала спецоперации.

«Они с первого дня военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) пытались выехать за границу. Сделали они это на второй день, 25 февраля. Тренеры помогли им добраться до границы с Европой. И уже оттуда они самостоятельно добирались домой.

Скажу свою позицию. Лично к ним я не имею претензий. Со стороны федерации к ним гораздо лучшее отношение, чем к нам. Когда спортсмены из России приходят, ещё не показав ничего, у них сразу хорошая зарплата, им делают хорошие условия, возможности, отношение к ним лучше.

И, учитывая это, много нашей молодёжи, перспективной молодёжи, которая могла бы тренироваться вместе с сильнейшими и прогрессировать, не имеет возможности для этого», — приводит слова Лесюка Sport24.ua.