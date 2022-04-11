Тарьей Бё показал, как отдыхает с девушкой на Маврикии. Фото

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, представитель Норвегии Тарьей Бё опубликовал в своих соцсетях новую фотографию. На снимке Бё изображён вместе со своей девушкой Гитой Симонсен, в настоящее время спортсмены отдыхают на Маврикии.
«Первое путешествие за долгое время. Лишь мы двое», — подписал он фотографию.
Фото: из личного архива тарьея бё
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бё-старший занял шестое место. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
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