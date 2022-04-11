Президент Федерации биатлона Украины снялся с выборов главы организации
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Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий четырехлетний период. Об этом сообщает biathlon.com.ua. 65-летний Брынзак возглавляет организацию с 1998 года.
Отчётно-выборная конференция, где должны состояться выборы нового президента, должна пройти 18 мая этого года.
На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) сборная Украины по биатлону не завоевала ни одной медали. Сборная России завоевала одну серебряную медаль (женская эстафета) и три бронзовые (Эдуард Латыпов в гонке преследования, мужская и смешанная эстафеты). Победу одержала национальная команда Норвегии (6-2-6).
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