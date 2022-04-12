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Тарьей Бё показал яркое фото с отдыха на Маврикии

Тарьей Бё показал яркое фото с отдыха на Маврикии
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Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, представитель Норвегии Тарьей Бё опубликовал в своих соцсетях яркую фотографию. На снимке Бё лежит на дереве, в настоящее время он отдыхает на Маврикии.

Фото: из личного архива тарьея бё

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бё-старший занял шестое место. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.

Ранее Тарьей Бё показал, как отдыхает со своей девушкой.

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