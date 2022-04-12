Бескон: грустно остаться единственной из французов без медали Пекина
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2018 года в смешанной эстафете, 34-летняя француженка Анаис Бескон, в марте объявившая о завершении карьеры, высказалась о своём выступлении на пекинских Играх.
«Игры прошли совсем не так, как мне хотелось. Очень грустно остаться единственной из национальной команды, кто вернулся без медали. Но я смотрю на подобные вещи в перспективе.
Так или иначе, а Пекин делает ещё более ценными достижения в Корее. Олимпиада в Пхёнчхане стала моим триумфом, я привезла золотую медаль, и это было замечательно. В моей карьере были и взлёты. Так, моя первая победа (на юниорском ЧМ в Контиолахти в 2005 году. – Прим. «Чемпионата») была по-настоящему большой», – приводит слова спортсменки издание ski-nordique.
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
14:22
-
14:19
-
14:06
-
13:34
-
13:26
-
13:11
-
12:53
-
07:42
- 11 апреля 2022
-
21:15
-
14:19
-
13:16
-
10:25
-
08:11
- 10 апреля 2022
-
11:48
-
00:16
- 9 апреля 2022
-
21:11
-
19:58
-
14:04
-
13:50
-
12:12
-
11:05
-
00:03
- 8 апреля 2022
-
15:05
-
11:00
-
07:29
- 7 апреля 2022
-
22:38
-
18:43
-
18:18
-
12:36
-
11:24
-
10:08
-
10:02
-
09:50
-
00:37
- 6 апреля 2022
-
19:58
Партнерский контент