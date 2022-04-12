Бескон: грустно остаться единственной из французов без медали Пекина

Олимпийская чемпионка 2018 года в смешанной эстафете, 34-летняя француженка Анаис Бескон, в марте объявившая о завершении карьеры, высказалась о своём выступлении на пекинских Играх.

«Игры прошли совсем не так, как мне хотелось. Очень грустно остаться единственной из национальной команды, кто вернулся без медали. Но я смотрю на подобные вещи в перспективе.

Так или иначе, а Пекин делает ещё более ценными достижения в Корее. Олимпиада в Пхёнчхане стала моим триумфом, я привезла золотую медаль, и это было замечательно. В моей карьере были и взлёты. Так, моя первая победа (на юниорском ЧМ в Контиолахти в 2005 году. – Прим. «Чемпионата») была по-настоящему большой», – приводит слова спортсменки издание ski-nordique.