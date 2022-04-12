Майгуров пояснил, что назначение тренеров сборной не стоит привязывать к выборам главы СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал мнение, что нет ничего страшного в том, что тренерский штаб сборной России будет назван в конце апреля — начале мая, а выборы президента СБР пройдут через два месяца.

«Если ставить вопрос таким образом, получается, что тренеров сборной страны надо определять по принципу личной преданности президенту СБР? А мне-то всегда казалось, что тренеров надо выбирать, руководствуясь их потенциалом и способностью двигать наш биатлон вперёд.

Повторю лишь то, что уже говорил: все изменения тренерских штабов коллегиально утвердим правлением к моменту окончания действующих контрактов специалистов к концу апреля, и после утверждения в Минспорта тренеры смогут спокойно заниматься вопросами подготовки национальной команды», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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