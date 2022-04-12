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Глава СБР сообщил, что «Ижевская винтовка» может вернуться в календарь сезона-2022/2023

Глава СБР сообщил, что «Ижевская винтовка» может вернуться в календарь сезона-2022/2023
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о судьбе турнира «Ижевская винтовка», который не попал в предварительный календарь сезона-2022/2023.

«Проблему с инфраструктурой в Ижевске и прежде всего с недостаточной вместимостью гостиничного комплекса на стадионе глупо отрицать. Условия пребывания там спортсменов необходимо улучшить, хотелось бы видеть конструктивную реакцию региона на эту ситуацию. Мы действительно обсуждали всё это на тренерском совете СБР в Тюмени в негативном ключе.

Есть ещё одна причина, из-за которой «Ижевской винтовки» не оказалось в декабре в предварительном календаре соревнований на будущий сезон. Как уже сообщалось, на декабрь запланировано проведение комплексных зимних российско-китайских игр, в программу которых входит биатлон. Точные сроки проведения этих соревнований, состав участников, их возрастные категории на сегодняшний день не определены, но необходимость разгрузить календарь всероссийских соревнований в декабре очевидна. С другой стороны, никто не собирается убирать Ижевск, регион с такими традициями, с биатлонной карты страны. Уже в феврале столица Удмуртии примет несколько гонок в зачёт чемпионата России, и вполне возможно, что они пройдут под именем «Ижевской винтовки». По предварительным прикидкам, в Ижевске пройдут индивидуальная гонка, суперпасьют и большой масс-старт», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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