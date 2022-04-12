А. Резцова объяснила, почему с сомнением относится к кандидатуре Падина в сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на то, что российский специалист Андрей Падин, в последнее время работавший в сборной Беларуси по биатлону, может стать старшим тренером женской сборной России.

«Вы знаете, я бы предложила кандидатуру Виталия Норицына. Падин уже проходил через сборную России. На сегодняшний день у Падина есть результат с белорусскими спортсменами, а в сборной России не особо задалось, поэтому к его кандидатуре отношусь немного с сомнением. Моё предложение — Норицын, а как решит СБР, пока непонятно», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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