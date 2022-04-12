Глава пресс-службы СБР прокомментировал слухи о кандидатуре Андрея Падина в сборной России
Поделиться
Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал информацию о том, что российский специалист Андрей Падин, в последнее время работавший в сборной Беларуси по биатлону, может стать старшим тренером женской сборной России.
«Пока таких комментариев от нас не будет. Публичное подтверждение переговоров со стороны СБР с любым специалистом — это практически подтверждение того, что он появится в тренерском штабе. Пока действуют контракты у членов сегодняшнего тренерского штаба, выносить в обсуждение какие-то персоналии нам представляется некорректным», — сказал Аверьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
16:26
-
16:00
-
15:06
-
15:00
-
14:22
-
14:19
-
14:06
-
13:34
-
13:26
-
13:11
-
12:53
-
07:42
- 11 апреля 2022
-
21:15
-
14:19
-
13:16
-
10:25
-
08:11
- 10 апреля 2022
-
11:48
-
00:16
- 9 апреля 2022
-
21:11
-
19:58
-
14:04
-
13:50
-
12:12
-
11:05
-
00:03
- 8 апреля 2022
-
15:05
-
11:00
-
07:29
- 7 апреля 2022
-
22:38
-
18:43
-
18:18
-
12:36
-
11:24
-
10:08
Партнерский контент