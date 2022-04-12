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Глава пресс-службы СБР прокомментировал слухи о кандидатуре Андрея Падина в сборной России

Глава пресс-службы СБР прокомментировал слухи о кандидатуре Андрея Падина в сборной России
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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал информацию о том, что российский специалист Андрей Падин, в последнее время работавший в сборной Беларуси по биатлону, может стать старшим тренером женской сборной России.

«Пока таких комментариев от нас не будет. Публичное подтверждение переговоров со стороны СБР с любым специалистом — это практически подтверждение того, что он появится в тренерском штабе. Пока действуют контракты у членов сегодняшнего тренерского штаба, выносить в обсуждение какие-то персоналии нам представляется некорректным», — сказал Аверьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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