Анфиса Резцова: за такие результаты Шашилова просто отодвинут, и всё

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила шансы Михаила Шашилова остаться на должности старшего тренера женской сборной России.
«За такие результаты его просто отодвинут, и всё. На сегодняшний день ещё не было тренерского совета у федерации. Поэтому решения пока нет никакого – убирать его или не убирать. Но я думаю, что всё-таки и оставлять Михаила Викторовича в команде смысла нет. За два года результата большого он не показал с командой. А минусов очень много. Та же Миронова, которая хорошо бегала, не стала ни бегать, ни стрелять. Кайшева-Нигматуллина тоже нестабильна, в общем-то.
Хорошо, что Кристина готовилась отдельно. И ей ещё большой плюс, что она так быстро вернулась после родов. И подготовилась вот так самостоятельно. А у них была возможность два года готовиться», — приводит слова Резцовой «Спорт КП».
А тренеры сборной России по биатлону сами когда-то побеждали?
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