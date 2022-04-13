«Утренняя Камчатка». Ирина Казакевич показала солнечное фото с тренировки

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, биатлонистка сборной России Ирина Казакевич опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменка, которая в настоящее время тренируется на Камчатке, выложила солнечный снимок.

«Утренняя Камчатка», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Ирины Казакевич.

24-летняя Ирина Казакевич — серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете (2022), призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России (2022).

Ранее Казакевич и Екатерина Юрлова-Перхт обратились к бывшему французскому биатлонисту Симону Фуркаду.



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