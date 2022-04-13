Международный союз биатлонистов проведёт серию летних турниров

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об организации ряда летних соревнований. На инициативу уже откликнулись два престижных лыжероллерных турнира – фестиваль Мартена Фуркада (Nordic Festival) и норвежский фестиваль Blink.

«Когда я создавал фестиваль имени Мартена Фуркада, то стремился подарить впечатления спортсменам и болельщикам, а также популяризовать биатлон за рамками его обычной среды. Меня вдохновили все турниры IBU, на которых я имел честь выступать за 12 лет, и, конечно же, фестиваль Blink, ярчайшее событие лета. И я готов двигаться вперёд вместе с ними», – сказал Фуркад в пресс-релизе IBU.

Турнир имени пятикратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира, француза Мартена Фуркада впервые был проведён в 2019 году и повторно состоялся в 2021-м, пропустив 2020-й из-за пандемии коронавируса.