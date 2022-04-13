Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Международный союз биатлонистов проведёт серию летних турниров

Международный союз биатлонистов проведёт серию летних турниров
Комментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об организации ряда летних соревнований. На инициативу уже откликнулись два престижных лыжероллерных турнира – фестиваль Мартена Фуркада (Nordic Festival) и норвежский фестиваль Blink.

«Когда я создавал фестиваль имени Мартена Фуркада, то стремился подарить впечатления спортсменам и болельщикам, а также популяризовать биатлон за рамками его обычной среды. Меня вдохновили все турниры IBU, на которых я имел честь выступать за 12 лет, и, конечно же, фестиваль Blink, ярчайшее событие лета. И я готов двигаться вперёд вместе с ними», – сказал Фуркад в пресс-релизе IBU.

Турнир имени пятикратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира, француза Мартена Фуркада впервые был проведён в 2019 году и повторно состоялся в 2021-м, пропустив 2020-й из-за пандемии коронавируса.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022