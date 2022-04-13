Россиянок Бех, Москаленко и Абрамову исключили из состава сборной Украины по биатлону

Три бывшие российские биатлонистки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова уволены Министерством по делам молодёжи и спорта из состава сборной Украины, сообщает Biathlon.com.ua со ссылкой на украинского тренера Евгения Колупаева.

По информации издания, причиной такого решения стало то, что они не выполнили критерии попадания в состав команды.

Отметим, что ещё три натурализованные российские спортсменки продолжают числиться в составе сборной Украины. Это Надежда Белкина, Анастасия Рассказова и Дарья Сидорова.

Бех, Москаленко и Абрамова выехали из Украины в первый день военной спецоперации России. Белкина и Рассказова остались, а Сидорова изначально находилась в России.

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