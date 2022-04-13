Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Россиянок Бех, Москаленко и Абрамову исключили из состава сборной Украины по биатлону

Россиянок Бех, Москаленко и Абрамову исключили из состава сборной Украины по биатлону
Комментарии

Три бывшие российские биатлонистки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова уволены Министерством по делам молодёжи и спорта из состава сборной Украины, сообщает Biathlon.com.ua со ссылкой на украинского тренера Евгения Колупаева.

По информации издания, причиной такого решения стало то, что они не выполнили критерии попадания в состав команды.

Отметим, что ещё три натурализованные российские спортсменки продолжают числиться в составе сборной Украины. Это Надежда Белкина, Анастасия Рассказова и Дарья Сидорова.

Бех, Москаленко и Абрамова выехали из Украины в первый день военной спецоперации России. Белкина и Рассказова остались, а Сидорова изначально находилась в России.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Лично вывез русских». Глава украинского биатлона поплатился за помощь спортсменкам «Лично вывез русских». Глава украинского биатлона поплатился за помощь спортсменкам
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022