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Анфиса Резцова рассказала, что получила от государства за золотые медали Олимпийских игр

Анфиса Резцова рассказала, что получила от государства за золотые медали Олимпийских игр
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала, что дало ей государство за победы на Олимпиадах. На Олимпиаде в Калгари в 1988 году Резцова завоевала золото в лыжной эстафете, на ОИ-1992 в Альбервиле — золото в биатлонном спринте, а на ОИ-1994 в Лиллехаммере — золото в биатлонной эстафете.

«Я в Химках и живу. Мне за первую Олимпиаду двухкомнатную [квартиру] дали. А потом вот за вторую Олимпиаду мне двушку на трёшку поменяли.

А премиальные впервые нам стали платить в 1994 году уже в России. В 1994 году за победу на Олимпиаде премиальные были 15 тысяч долларов», — приводит слова Анфисы Резцовой «Комсомольская правда».

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