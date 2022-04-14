«Шок-контент». Светлана Миронова показала новую татуировку
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменка сделала татуировку с изображением цветка.
«Шок-контент», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Светланы Мироновой.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).
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Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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