«Шок-контент». Светлана Миронова показала новую татуировку

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменка сделала татуировку с изображением цветка.

«Шок-контент», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Светланы Мироновой.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).

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