Светлане Мироновой, Ирине Казакевич и Анастасии Шевченко подарили квартиры в Екатеринбурге

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил, что российские биатлонистки Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко получили квартиры в Екатеринбурге. Миронова и Казакевич стали серебряными призёрами Олимпиады-2022 в эстафете, а Шевченко завоевала бронзу чемпионата Европы в спринте.

«Вручили нашей биатлонистке Насте Шевченко ключи от квартиры в Екатеринбурге. Заслуженная награда за её старания, победы и дополнительный стимул развиваться, стремиться к новым медалям, ещё больше прославлять нашу Свердловскую область на соревнованиях.

Настя — очень перспективная спортсменка. В свои 22 года она уже завоевала много наград. Одна из последних — бронза на чемпионате Европы в спринтерской гонке. Уверен, что все главные победы у Насти ещё впереди. А мы со своей стороны всегда будем поддерживать талантливых уральских спортсменов.

Кстати, ключи от квартир получили также биатлонистки Ирина Казакевич и Света Миронова, которые на Олимпиаде в Пекине завоевали серебро в эстафете. Гонка, если помните, была очень напряжённая. Девчонки молодцы!» — написал Шипулин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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