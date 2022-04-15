Д. Сидорова: решила остаться в России с семьёй, украинскую сборную больше не рассматриваю

Бывшая российская биатлонистка Дарья Сидорова, выступавшая за сборную Украины, прокомментировала слова тренера национальной команды Евгения Колупаева. Он сообщил, что она не будет выступать за сборную Украины. Ранее сообщалось, что Сидорова уволена из состава сборной Украины Министерством по делам молодёжи и спорта.



«Да, я не получила основного гражданства на Украине, не выступала на международных соревнованиях, так как при переходе был карантин, но переход обнулился, я не состояла в сборной команде, не была на ставках, поэтому и не могу быть уволена, просто всё оборвалось и я решила остаться в России с семьёй.



В связи с этой ситуацией я высказала мнение, но не раскрыла его полностью. Мне жалко людей, которые подвержены нынешнему положению, с обеих сторон, я переживаю за людей, с которыми хорошо знакома, я сама жила на лыжной базе в Чернигове, где были практически все мои вещи и инвентарь. По сути, я осталась безо всего, но это не так волнует, как жизни людей обеих сторон.



Я хочу продолжить спортивную карьеру, потому что биатлон мне доставляет огромное удовольствие.



Рассматриваю ли возвращение в украинскую сборную? Нет, больше не рассматриваю украинскую сборную. Пока что нет ясности дальнейших действий, где и как я буду», — сказала Сидорова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Бабуровым.

Новость по теме В сборной Украины подтвердили, что россиянки Дарьи Сидоровой не будет в команде