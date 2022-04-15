Украинские биатлонистки призвали не исключать экс-россиянку Абрамову из сборной

Украинские биатлонистки Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Журавок и Кристина Дмитренко направили письмо министру молодёжи и спорта Украины Вадиму Гутцайту. Спортсменки совместно с журналистами сайта Biathlon.com.ua призвали не исключать экс-россиянку Ольгу Абрамову из сборной страны.
«Ольга Абрамова приобрела украинское гражданство десять лет назад и с тех пор преданно работала во славу отечественного спорта. Победы и призовые места на этапах Кубка мира и Кубка IBU, летних чемпионатах мира и чемпионатах Европы позволяли многократно поднимать флаг Украины в честь немалых спортивных достижений Ольги Абрамовой», — говорится в отрывке из официального письма.
Напомним, 13 апреля натурализованная украинская биатлонистка Ольга Абрамова была уволена из состава сборной Украины по биатлону. Помимо Абрамовой, из команды отчислили бывших россиянок Екатерину Бех и Оксану Москаленко.
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