«Пасха с бандой Бё». Жена Йоханнеса опубликовала трогательные семейные снимки

Хедда Дэли Бё, жена пятикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала подборку милых семейных фотографий.
Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 года у пары появился сын Густав.
«Пасха в Стрюне с бандой Бё», — подписала кадры Хедда, добавив эмодзи «сердце».
Йоханнес и Тарьей Бё с матерью Аслауг
Фото: из личного архива Хедды Бё
Жена Йоханнеса Бё с сыном Густавом
Фото: из личного архива Хедды Бё
Старший из братьев Бё — Расмус
Фото: из личного архива Хедды Бё
Йоханнес Бё на прогулке с сыном
Фото: из личного архива Хедды Бё
На снимках, помимо Йоханнеса, Хедды и их сына Густава, замечена вся семья Бё: отец Йоханнес Клемент, его мать Аслауг, старшие братья – Расмус и Тарьей (трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону), сестра Мартина и младший брат Гёте. А также невеста Тарьея – Гита.
28-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотых медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. А также стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (8).
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