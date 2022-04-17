Ханна Эберг опубликовала фото с совместного отдыха с Мартином Понсилуомой

Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг опубликовала снимки с совместного отдыха с возлюбленным и коллегой по сборной Мартином Понсилуомой. Также на фото присутствует её младшая сестра – олимпийская чемпионка в эстафете Эльвира Эберг.

«Пасха продолжается», — подписала публикацию Эберг.

Фото: из личного архива Ханны Эберг

Фото: из личного архива Ханны Эберг

Фото: из личного архива Ханны Эберг

О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.

По итогам сезона-2021/2022 Ханна (661 балл) заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, Эльвира (823) – 2-е. Понсилуома стал 22-м в личном зачёте у мужчин.