Ханна Эберг опубликовала фото с совместного отдыха с Мартином Понсилуомой

Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг опубликовала снимки с совместного отдыха с возлюбленным и коллегой по сборной Мартином Понсилуомой. Также на фото присутствует её младшая сестра – олимпийская чемпионка в эстафете Эльвира Эберг.
«Пасха продолжается», — подписала публикацию Эберг.
Фото: из личного архива Ханны Эберг
Фото: из личного архива Ханны Эберг
Фото: из личного архива Ханны Эберг
О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.
По итогам сезона-2021/2022 Ханна (661 балл) заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, Эльвира (823) – 2-е. Понсилуома стал 22-м в личном зачёте у мужчин.
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