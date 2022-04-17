Французский биатлонист Эмильен Жаклен посетил велогонку «Париж — Рубэ»

Двукратный чемпион мира в пасьюте, 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен посетил однодневную шоссейную велогонку «Париж — Рубэ».
Отметим, что сегодня, 17 апреля, чемпионка мира по шоссейным велогонкам, итальянка Элиза Бальзамо была дисквалифицирована с велогонки «Париж — Рубэ» за приём «стики-боттл», во время которого гонщица использовала помощь технического автомобиля. За 48 км до финиша Бальзамо набрала скорость за счёт разгонявшейся машины команды и вырвалась в лидеры.
Ранее Эмильен Жаклен рассказал о психологических проблемах во время гонок. На старте сезона-2021/2022 Жаклен был одним из лидеров Кубка мира, однако не сумел завоевать ни одной личной медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине и стал лишь пятым в общем зачёте КМ.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022
- 17 апреля 2022
-
13:59
-
12:56
-
11:53
-
09:40
- 16 апреля 2022
-
16:54
-
15:22
-
13:17
- 15 апреля 2022
-
21:19
-
16:28
-
15:35
-
13:43
- 14 апреля 2022
-
13:24
-
12:00
-
08:43
- 13 апреля 2022
-
22:49
-
22:24
-
10:10
-
09:16
-
08:33
- 12 апреля 2022
-
22:57
-
16:26
-
16:00
-
15:06
-
15:00
-
14:22
-
14:19
-
14:06
-
13:34
-
13:26
-
13:11
-
12:53
-
07:42
- 11 апреля 2022
-
21:15
-
14:19
-
13:16