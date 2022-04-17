Французский биатлонист Эмильен Жаклен посетил велогонку «Париж — Рубэ»

Двукратный чемпион мира в пасьюте, 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен посетил однодневную шоссейную велогонку «Париж — Рубэ».

Отметим, что сегодня, 17 апреля, чемпионка мира по шоссейным велогонкам, итальянка Элиза Бальзамо была дисквалифицирована с велогонки «Париж — Рубэ» за приём «стики-боттл», во время которого гонщица использовала помощь технического автомобиля. За 48 км до финиша Бальзамо набрала скорость за счёт разгонявшейся машины команды и вырвалась в лидеры.

Ранее Эмильен Жаклен рассказал о психологических проблемах во время гонок. На старте сезона-2021/2022 Жаклен был одним из лидеров Кубка мира, однако не сумел завоевать ни одной личной медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине и стал лишь пятым в общем зачёте КМ.

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