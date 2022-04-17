Мать Резцовой заявила, что биатлонистка не сидит на карантине перед встречей с Путиным

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь, российская биатлонистка Кристина Резцова, готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что встреча главы государства с российскими олимпийцами пройдёт 26 апреля. При этом утверждалось, что некоторые спортсмены перед встречей с Путиным ушли на карантин.
«Насколько я знаю, Кристина ни на какой карантин не уходила. Она наконец-то вернулась после чемпионата России из Ханты-Мансийска, где выиграла заключительную гонку. На сегодняшний день она с семьёй, они катаются на лыжах. По поводу карантина я ничего не знаю. Для кого и чего нужен этот карантин?
Кристина ждёт этой встречи, ни на какой карантин она не уходит, она живёт своей жизнью – наконец-то проводит время с семьёй после такого тяжёлого сезона», — цитирует Резцову «Спорт день за днём».
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