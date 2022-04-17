Латыпов посетил матч «Крылья Советов» — «Краснодар» и сделал символический удар

Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов посетил матч 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар». Спортсмен положил начало матчу, сделав символический удар.

Фото: «Крылья Советов»

«Отличные эмоции! Я начал игру, нанеся символический удар по мячу, сделал пас. Для меня это было очень волнительно. Очень рад за нашу команду. Была хорошая игра, уверенная победа. Поздравляю всю нашу команду. Достаточно долгое время не было болельщиков, а сегодня полные трибуны. Непередаваемая атмосфера!» — цитирует Латыпова пресс-служба самарцев.



Встреча завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. «Крылья Советов» с 38 очками поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» (39) — пятый. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (55).