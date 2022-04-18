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«Снега полные трусы». Даниил Серохвостов показал, как проводит отпуск

«Снега полные трусы». Даниил Серохвостов показал, как проводит отпуск
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в своём телеграм-канале фото и видео с отдыха. Серохвостов вместе со своей девушкой, российской биатлонисткой Ксенией Довгой проводят отпуск на горнолыжном курорте «Шерегеш» (Кемеровская область). Возлюбленные катаются на сноубордах.

«Ну куда же без падений. Снега полные трусы», — подписал один из снимков Серохвостов, добавив эмодзи «снеговик». К фото он приложил видео своего падения.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта.

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