Яна Романова рассказала, в чём российским биатлонистам надо прибавить

Двукратный призёр чемпионата Европы 2009 года по биатлону, россиянка Яна Романова рассказала, в чём, по её мнению, российским биатлонистом следует прибавлять. Романова — кандидат педагогических наук, преподаватель и соавтор нескольких методических пособий по подготовке биатлонистов.

По словам Яны, необходимо повысить уровень теоретической подготовленности спортсменов.

«Нужно повышать уровень теоретической подготовленности наших спортсменов. Это позволит повысить качество тренировочного процесса.

Большинство спортсменов считают, что квалифицированному спортсмену обучение в спортивном вузе не даст новых знаний. Я же к учёбе в СибГУФКе относилась серьёзно, возила с собой на сборы конспекты и учебники. И, когда я в 2007 году закончила, поняла, что мне хочется продолжать учиться. И я пошла в аспирантуру», — приводит слова Романовой пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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