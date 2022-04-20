Ингрид Тандреволд отреагировала на фото Тарьея Бё с невестой

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ингрид Ландмарк Тандреволд отреагировала на пост трёхкратного чемпиона ОИ Тарьея Бё. Ранее Бё-старший выложил в соцсетях атмосферные снимки с невестой Гитой Симонсен. Пара провела Пасху в родном городе Тарьея, Стрюне, в доме родителей Клемента и Аслауг Бё. Туда же приехали другие члены семьи – младший брат, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с женой Хеддой и сыном Густавом, старший брат Расмус и самый младший Гёте, а также сестра Мартина.

«Какая замечательная пара и замечательная семья», — написала Тандреволд в комментариях.

Фото: из личного архива тарьея бё

Фото: из личного архива тарьея бё

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: