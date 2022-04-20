Украинская биатлонистка назвала зарплаты уволенных из сборной россиянок

Украинская биатлонистка Анна Кривонос рассказала о финансовых условиях, на которых за сборную выступали ранее уволенные россиянки Екатерина Бех, Оксана Москаленко, Ольга Абрамова и Дарья Спиридонова.
«Отличалась ли заработная плата у натурализованных спортсменок из России и украинок? Да, отличалась. У нас есть основная зарплата – от министерства. У кого-то ещё есть ставка в силовых структурах. У некоторых есть доплаты от регионов, но за это говорить не могу. Перед Олимпийскими играми также есть стипендии, ориентировочно 300 долларов, которые получали часть спортсменов, в том числе и я. Также есть премии от федерации, которые выплачивает президент.
Многие не получают федеративные средства и живут только на зарплату в министерстве. А россиянки, насколько я знаю по личным разговорам с ними, получают от 300 долларов в месяц и до 800-1000. Когда Владимир Михайлович (Брынзак, президент Федерации биатлона Украины. – Прим. «Чемпионата») выплачивал и мне, но только три месяца сумму в 300 долларов, после чего лишил этого с формулировкой «за избыточный вес», – приводит слова спортсменки издание «Спорт Сегодня».
- 20 апреля 2022
-
10:56
-
09:58
-
08:37
-
08:14
-
00:26
- 19 апреля 2022
-
13:47
-
10:37
-
00:45
- 18 апреля 2022
-
19:56
- 17 апреля 2022
-
23:47
-
22:30
-
13:59
-
12:56
-
11:53
-
09:40
- 16 апреля 2022
-
16:54
-
15:22
-
13:17
- 15 апреля 2022
-
21:19
-
16:28
-
15:35
-
13:43
- 14 апреля 2022
-
13:24
-
12:00
-
08:43
- 13 апреля 2022
-
22:49
-
22:24
-
10:10
-
09:16
-
08:33
- 12 апреля 2022
-
22:57
-
16:26
-
16:00
-
15:06
-
15:00