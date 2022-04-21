Чемпиона мира Алексея Волкова, который закончил карьеру, дисквалифицировали на два года

Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете Алексей Волков получил двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU). Волков закончил карьеру после сезона-2019/2020.
В марте 2013 года Волков использовал фенотерол, являющийся запрещённым веществом. При этом у него не было терапевтического исключения. Результаты Волкова на чемпионате России 2013 года аннулированы.
«Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону 2013 года, были отправлены в московскую антидопинговую лабораторию для тестирования. Она сообщила, что пробы дали отрицательный результат на запрещённые вещества. Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что оба образца действительно дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, но (в нарушение международного стандарта ВАДА для лабораторий) процедура подтверждения не проводилась», — отмечается в сообщении организации.
Александр Поварницын тестирует тредбан:
- 21 апреля 2022
-
15:46
-
13:25
-
13:08
-
10:02
-
08:39
-
08:23
- 20 апреля 2022
-
23:48
-
10:56
-
09:58
-
08:37
-
08:14
-
00:26
- 19 апреля 2022
-
13:47
-
10:37
-
00:45
- 18 апреля 2022
-
19:56
- 17 апреля 2022
-
23:47
-
22:30
-
13:59
-
12:56
-
11:53
-
09:40
- 16 апреля 2022
-
16:54
-
15:22
-
13:17
- 15 апреля 2022
-
21:19
-
16:28
-
15:35
-
13:43
- 14 апреля 2022
-
13:24
-
12:00
-
08:43
- 13 апреля 2022
-
22:49
-
22:24
-
10:10