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Чемпиона мира Алексея Волкова, который закончил карьеру, дисквалифицировали на два года

Чемпиона мира Алексея Волкова, который закончил карьеру, дисквалифицировали на два года
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Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете Алексей Волков получил двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU). Волков закончил карьеру после сезона-2019/2020.

В марте 2013 года Волков использовал фенотерол, являющийся запрещённым веществом. При этом у него не было терапевтического исключения. Результаты Волкова на чемпионате России 2013 года аннулированы.

«Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону 2013 года, были отправлены в московскую антидопинговую лабораторию для тестирования. Она сообщила, что пробы дали отрицательный результат на запрещённые вещества. Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что оба образца действительно дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, но (в нарушение международного стандарта ВАДА для лабораторий) процедура подтверждения не проводилась», — отмечается в сообщении организации.

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