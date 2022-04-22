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«Люблю глазами». Ульяна Нигматуллина показала живописные фото

«Люблю глазами». Ульяна Нигматуллина показала живописные фото
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, бронзовый призёр Игр-2022 в смешанной эстафете, биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка показала живописные фотографии, сделанные в Кабардино-Балкарии.

«Люблю глазами», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива ульяны нигматуллиной

Фото: из личного архива ульяны нигматуллиной

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Ульяна Нигматуллина заработала 285 очков и заняла 25-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, заработавшая 366 очков и расположившаяся на 20-м месте. Победу одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. На её счету 957 очков. Рёйселанд завоевала «Большой хрустальный глобус».

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:

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