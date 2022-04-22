Яна Романова высказалась о проблемах Светланы Мироновой со стрельбой

Двукратный призёр чемпионата Европы 2009 года по биатлону, россиянка Яна Романова прокомментировала трудности со стрельбой, которые возникают у серебряного призёра Олимпиады-2022 в эстафете Светланы Мироновой. Романова — кандидат педагогических наук, преподаватель и соавтор нескольких методических пособий по подготовке биатлонистов.

«Если уровень стрелковой подготовленности недостаточно высокий, темп прироста может быть большой. А если спортсмен стреляет, например, 90%, он до 92-х может не сдвинуться никогда. Чем выше класс, тем сложнее улучшить результат.

Вот говорят, например, о Светлане Мироновой: «Научите вы Свету стрелять!» Всё может быть не так просто, и у её стрельбы могут быть разные объяснения. Не у всех есть способности к стрельбе, представьте, что у неё нет больших способностей, но, несмотря на это, она сумела попасть в сборную и пытается что-то демонстрировать. А может быть так, что спортсмен просто недостаточно работает. Я часто слышу от тренеров, что в тренаже, в стрелковой работе сейчас люди часто дают себе поблажки», — приводит слова Романовой пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: