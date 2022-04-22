Яна Романова высказалась о проблемах Светланы Мироновой со стрельбой

Двукратный призёр чемпионата Европы 2009 года по биатлону, россиянка Яна Романова прокомментировала трудности со стрельбой, которые возникают у серебряного призёра Олимпиады-2022 в эстафете Светланы Мироновой. Романова — кандидат педагогических наук, преподаватель и соавтор нескольких методических пособий по подготовке биатлонистов.
«Если уровень стрелковой подготовленности недостаточно высокий, темп прироста может быть большой. А если спортсмен стреляет, например, 90%, он до 92-х может не сдвинуться никогда. Чем выше класс, тем сложнее улучшить результат.
Вот говорят, например, о Светлане Мироновой: «Научите вы Свету стрелять!» Всё может быть не так просто, и у её стрельбы могут быть разные объяснения. Не у всех есть способности к стрельбе, представьте, что у неё нет больших способностей, но, несмотря на это, она сумела попасть в сборную и пытается что-то демонстрировать. А может быть так, что спортсмен просто недостаточно работает. Я часто слышу от тренеров, что в тренаже, в стрелковой работе сейчас люди часто дают себе поблажки», — приводит слова Романовой пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
- 22 апреля 2022
-
10:03
-
08:25
- 21 апреля 2022
-
19:08
-
15:46
-
13:25
-
13:08
-
10:02
-
08:39
-
08:23
- 20 апреля 2022
-
23:48
-
10:56
-
09:58
-
08:37
-
08:14
-
00:26
- 19 апреля 2022
-
13:47
-
10:37
-
00:45
- 18 апреля 2022
-
19:56
- 17 апреля 2022
-
23:47
-
22:30
-
13:59
-
12:56
-
11:53
-
09:40
- 16 апреля 2022
-
16:54
-
15:22
-
13:17
- 15 апреля 2022
-
21:19
-
16:28
-
15:35
-
13:43
- 14 апреля 2022
-
13:24
-
12:00
-
08:43