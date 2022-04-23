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Йоханнес Бё показал, как проводит отпуск на Канарских островах

Йоханнес Бё показал, как проводит отпуск на Канарских островах
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал, как и где проводит отпуск.

Йоханнес вместе с семьёй (женой Хеддой и сыном Густавом) отдыхают на Канарских островах (на Гран-Канарии). На опубликованном в социальных сетях видео Бё играет с Хеддой в теннис и демонстрирует подачу навылет. К видео Йоханнес добавил эмодзи «теннисный мяч» и «испанский флаг».

Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 года у пары появился первенец.

28-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. Также он стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь).

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