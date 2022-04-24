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«Я старалась для вас». Светлана Миронова показала занятие на синтезаторе

«Я старалась для вас». Светлана Миронова показала занятие на синтезаторе
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в социальных сетях видео своих занятий на синтезаторе.

«Я старалась. Для вас», — подписала его Миронова, добавив эмодзи «улыбка с сердечками».

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд (957 очков).

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Смогут ли принять в нём участие россияне, пока неизвестно.

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