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Двукратный призёр ЧМ Юлиан Эберхард завершил карьеру

Двукратный призёр ЧМ Юлиан Эберхард завершил карьеру
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Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард объявил о завершении своей 15-летней карьеры за национальную команду.

«После долгих и тщательных раздумий я всё-таки решил закончить свою карьеру. Я ежегодно участвовал в Кубке мира, начиная с 2006-го, и с тех пор каждый день жил лишь одним биатлоном.

Сейчас же я с нетерпением ожидаю новых возможностей для себя и времяпрепровождения со своей семьёй», — сказал Эберхард в интервью Федерации лыжных видов спорта Австрии.

Юлиан Эберхард – двукратный призёр чемпионатов мира. В феврале 2017 года в Хохфильцене (Австрия) он завоевал бронзу в эстафете, уступив сборным командам Франции и России. Двумя годами позже, в Эстерсунде (Швеция), он стал третьим в масс-старте на 15 км, всего секунду проиграв итальянцу Антонену Гигонне.

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